Bloccata dai pastori la 131 Dcn nel Nuorese

"Vogliamo che il latte ci venga pagato 1 euro più Iva"

Di: AGI

"Vogliamo che il latte ci venga pagato 1 euro più Iva". E' la rivendicazione dei pastori sardi che stamane hanno bloccato la strada statale 131 Dcn Abbasanta-Olbia, nel Nuorese, paralizzando il traffico.

Quella sulla statale è una delle innumerevoli manifestazioni riprese stamane in tutta la Sardegna per contestare il prezzo attorno ai 60 centesimi al litro corrisposto dai produttori di formaggio ai pastori, che così non riescono neppure a coprire i costi.

Sul posto sono presenti anche sindaci del territorio e forze dell'ordine. La tensione è ancora molto alta.

Anche oggi, come ormai da una settimana, in molte piazze e strade dell'isola gli allevatori hanno gettato sull'asfalto litri e litri di latte. La solidarietà è arrivata in massa da studenti, cittadini e negozianti, soprattutto nei piccoli centri della Sardegna, ma anche con un grande corteo dei ragazzi delle scuole superiori a Cagliari.