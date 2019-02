Protesta del latte. Blocchi sulla Statale 131

Gli allevatori hanno sversato centinaia di litri di latte sull'asfalto

Di: Ansa

Prosegue nell'Oristanese, in particolare sulla Statale 131 la protesta dei pastori per la vertenza sul prezzo del latte. La "Carlo Felice" risulta bloccata al chilometro 119 all'altezza di Paulilatino e al chilometro 123 all'altezza di Abbasanta, dove si sono radunati allevatori della zona che hanno sversato centinaia di litri di latte sull'asfalto facendo scattare il blocco della circolazione in entrambi i sensi di marcia. Traffico di nuovo regolare, invece, all'altezza di Bauladu.

A Paulilatino protesta anche in piazza, con i pastori che hanno offerto formaggio e torte con ricotta a tutti e organizzato un laboratorio didattico per gli alunni delle scuole sulla lavorazione del formaggio.

Proteste e disagi per il traffico anche a Ollastra, dove un gruppo di pastori ha occupato la rotatoria e sversato sull'asfalto diversi litri di latte. Cinquanta litri sono stati invece regalati ai dirigenti della Pro Loco che lo hanno trasformato in formaggio.