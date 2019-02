I pastori fermano un camion di carne polacca a Lula: "Non rispetta i requisiti, noi presi in giro"

Non solo il latte al centro delle polemiche degli allevatori. Polizia antisommossa sul posto

Di: Redazione Sardegna Live

Nuovo clamoroso blocco dei pastori sulla SS 131 Dcn all'altezza del bivio per Lula. Fermato un camion che trasporta carne di origine polacca: gli allevatori polemizzano davanti alla polizia in tenuta antisommossa (video in copertina).