Ruba un’auto, inseguito dai Carabinieri si schianta su un muro. Pregiudicato 29enne nei guai

La Radiomobile della Compagnia di via Nuoro lo ha intercettato intorno alle 5.30, in zona Poetto

Di: Alessandro Congia

Alle prime luci dell’alba i Carabinieri dell’Aliquota Norm della Compagnia di Cagliari, hanno tratto in arresto, per il reato di furto aggravato, un giovane pregiudicato cagliaritano, 29enne, residente a Monserrato.

Il ladruncolo, intorno alle 5.30 del mattino, dopo aver perpetrato il furto di un’auto dall’interno di un cortile di proprietà privata a Monserrato, si è dileguato in direzione Cagliari percorrendo via Lungosaline, ma è stato incrociato dai militari di una gazzella impegnati in un servizio di pattuglia e posto di controllo che, incuriositi dalla guida del soggetto, gli hanno intimato l’alt.

Il giovane non s’è fermato e per tutta risposta ha accelerato bruscamente a bordo della Opel rubata per sfuggire alla cattura. Ne è nato un pericoloso inseguimento finché, poco dopo, all’ingresso di viale Poetto, il pregiudicato è andato a sbattere violentemente contro il muretto di delimitazione di un’area parcheggio, interrompendo così la sua folle corsa.

I Carabinieri l’hanno così ammanettato e rinchiuso in camera di sicurezza gli uffici del Comando provinciale e successivamente trasferito in Tribunale ordinario di Cagliari per la celebrazione del rito direttissimo.