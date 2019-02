"Io sto con i pastori", anche a Bonnanaro corteo di studenti e allevatori

Prosegue anche nella piccola comunità di Bonnanaro la solidarietà della gente, in piazza allevatori e pastori regalano i loro prodotti

Di: Antonio Caria

Ancora una volta i pastori di Bonnanaro hanno manifestato il loro malessere per il prezzo del latte.

Questa mattina, da Piazza Cavour, è partito un corteo di bambini che ha percorso via Vittorio Emanuele, piazza San Giorgio, via Roma, via La Marmora e via della Regione al grido “Io sto con i pastori”. Davanti al centro sociale gli esponenti locali del comparto hanno distribuito latte, formaggio, ricotta e cagliate.