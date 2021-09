Furgone si ribalta sulla ss 131: due uomini in ospedale

Non sono chiare le cause dell'incidente. Uno degli occupanti, 34 anni, è stato trasportato in elisoccorso a Nuoro, l'altro, 45, trasferito in ambulanza a Sassari

Di: Giammaria Lavena

Questo pomeriggio, sulla ss 131 Km 45, un furgone con due uomini a bordo, per cause in corso di accertamento è andato fuoristrada sulla ribaltandosi più volte su se stesso.

Immediato l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco di Macomer che, congiuntamente al personale 118 intervenuto con una ambulanza e con l’elisoccorso, hanno prestato soccorso e assistenza ai due malcapitati, di 34 e 45 anni.

Per il più giovane si è reso necessario il suo trasporto presso l’ospedale di Nuoro con l’elisoccorso, mentre la seconda persona coinvolta è stata trasportata all’ospedale del capoluogo con l’ambulanza di Macomer.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Macomer, la Polizia stradale di Macomer e l’Anas.