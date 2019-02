Minaccia il padre, a casa nasconde anche la droga. Disoccupato 21enne nei guai

I Carabinieri sono intervenuti dopo la chiamata al 112

Di: Alessandro Congia

A San Gavino Monreale, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato O.G., disoccupato 21 enne, del posto. I militari sono intervenuti presso l'abitazione del giovane su richiesta del padre che al 112 ha riferito che il figlio, probabilmente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, stava danneggiando arredo e oggetti in casa e lo stava minacciando.

L’equipaggio della gazzella, dopo aver calmato il giovane, ha deciso di perquisire anche l’abitazione dopo avergli trovato addosso uno spinello: presso il domicilio del 21enne è stato trovato un po’ di tutto, tra cui 40 grammi di marijuana suddivisa in 7 involucri,3 grammi di hashish, un bilancino di precisione, 3 coltelli a serramanico, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente, 120 euro in contanti, verosimilmente provento dell'attività di smercio.

L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato rinchiuso nella camera di sicurezza della Compagnia, in attesa dell'udienza di convalida prevista per questa mattina.