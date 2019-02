Meteo: oggi in Sardegna

Giornata soleggiata in tutta l'Isola

Di: Centrometeoitaliano

Giornata all’insegna del tempo stabile con sole sia al mattino sia poi nel corso delle ore pomeridiane; i cieli saranno sereni anche nelle ore serali.

Sereno anche in serata e in nottata. Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.