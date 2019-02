L’assessore Caria a Salvini: “Un prezzo del latte per legge? Lo faccia. che cosa aspetta?”

"Alla luce di come si stanno gestendo le cose, siamo di fronte alla peggior ipocrisia governativa-elettorale che si sia mai vista"

Di: Ansa

“Il Governo nazionale dice di essere vicino ai pastori? Bene che inizi dal riconoscere loro un sostegno diretto; o a rinnovare le misure varate dal governo precedente; o ad aprire il tavolo ovicaprino come ripetutamente richiesto fin da ottobre; o a concedere il sostegno finanziario per consentire di ritirare il pecorino romano dal mercato. Se poi, come ritiene Salvini, è possibile determinare normativamente il prezzo del latte, lo faccia immediatamente, che cosa aspetta?".

Lo sostiene l'assessore dell'Agricoltura della Regione Sardegna, Pier Luigi Caria.

"Alla luce di come si stanno gestendo le cose, siamo di fronte alla peggior ipocrisia governativa-elettorale che si sia mai vista e che si sta giocando purtroppo sulle spalle degli allevatori - attacca - Bene fanno i pastori a non lasciarsi strumentalizzare da Salvini o da qualche altro soggetto che dovrebbe tutelarli che, fingendo di trovare soluzioni inattuabili, fanno un oltraggio all'intelligenza di tutti i sardi".