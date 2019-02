Perché i pastori sardi sono così arrabbiati? Ecco il servizio de Le Iene

Le immagini del latte gettato per strada sono diventate virali e tutti i media ne parlano. Perché i pastori sardi buttano il latte? Perché ai pastori il latte viene pagato così poco? E cosa chiedono i pastori?

Di: Le Iene - ITALIA 1

Le richieste sono chiare: attuare "qualsiasi azione" in grado di portare il prezzo del latte ad almeno un euro netto al litro (Iva esclusa), mettere a disposizione 20 milioni di euro per il ritiro immediato di parte delle giacenze, la regolamentazione della vendita di latte tal quale, costituire un osservatorio dei prezzi del formaggio che analizzi la formazione del prezzo del latte e un piano di produzione da fissare all'inizio della campagna, non solo per il pecorino romano ma anche per le altre Dop.