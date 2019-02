Tragedia a Cagliari. Donna muore investita da un'auto

I medici hanno tentato a lungo di rianimare la donna, ma purtroppo ogni tentativo si è rilevato inutile

Di: Ansa

Stava attraversando la strada quando è stata investita e uccisa da un'auto nella tarda mattinata a Cagliari. Le generalità della vittima non sono ancora state rese note. L'incidente è avvenuto nella zona di largo Gennari, in piazza Padre Pio, vicino alla fermata per la metropolitana di superficie. La donna stava attraversando la strada quando una Smart l'ha travolta.

A causa del violento impatto, è stata scaraventata ad alcuni metri di distanza, finendo sull'asfalto. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia municipale e il 118. I medici hanno tentato a lungo di rianimare la donna, ma purtroppo ogni tentativo si è rilevato inutile.

La polizia municipale adesso sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.