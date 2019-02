Il sindaco Carla Medau al popolo dei pastori: “Il vostro grido d’aiuto? Siamo con voi”

Il primo cittadino di Pula lancia un appello preciso senza colori politici e senza bandiere. Guardate il VIDEO

Di: Alessandro Congia

«Oggi più che mai siamo al fianco dei pastori, senza colori politici senza bandiere – evidenzia con forza Carla Medau - per difendere il pane, per il lavoro e per il futuro delle nostre famiglie e dei nostri giovani. È doveroso difendere ciò che per noi è l’essenza stessa della Sardegna, anche se questo significa spezzarci il cuore nel vedere il latte, " il sangue" come definito dai Pastori, scorrere nelle strade. Grazie ai Pastori e alle famiglie per aver fatto sentire il grido di dolore di un comparto in agonia e per averci chiesto di unirci a voi. Proseguiamo uniti ai pastori della Sardegna nella difesa del lavoro, perché il lavoro é dignità. Combattiamo insieme».

