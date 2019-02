Il premier Conte: "Dobbiamo creare le condizioni affinché i nostri giovani non siano costretti a lasciare i territori in cui sono nati e cresciuti"

Sulla protesta dei pastori: "il prossimo 21 febbraio ci sarà un tavolo di filiera al quale prenderanno parte per la prima volta anche gli allevatori della Sardegna"

Di: Redazione Sardegna Live

“Creare le condizioni affinché i nostri giovani non siano costretti a lasciare i territori in cui sono nati e cresciuti. Pianificare azioni che permettano al tessuto produttivo di crescere ed espandersi. Investire risorse per le infrastrutture locali. In sintesi: progettare il futuro del sud e del Paese intero”. A parlare è il premier Giuseppe Conte al termine della sua visita in Sardegna.

“Il Contratto Istituzionale di Sviluppo che ho presentato oggi a Campobasso, Potenza e Cagliari si propone tutto ciò. Come ho avuto modo di spiegare nel corso dei vari incontri di oggi, non si tratta di sperperare nuove risorse economiche, ma di impiegarle in maniera virtuosa, scongiurando quella cattiva programmazione che ha dissipato fondi nazionali e comunitari nel recente passato”.

“A Cagliari in particolare ho incontrato una delegazione di pastori sardi che da giorni stanno protestando per i prezzi del latte. Assieme ai ministri Centinaio e Lezzi abbiamo ascoltato le loro istanze e fissato un tavolo di filiera il prossimo 21 febbraio presso il Ministero dell’Agricoltura per trovare assieme una soluzione percorribile”.

Dunque, il prossimo 21 febbraio, alle 11.30, ci sarà un tavolo di filiera al quale prenderanno parte per la prima volta anche i pastori della Sardegna. 

Tra le questioni sottoposte in Prefettura al ministro Conte anche la vertenza Eurallumina. Una delegazione di lavoratori guidata da Antonello Pirotto ha illustrato al premier i dettagli della stessa vertenza, comprese le criticità che potrebbero verificarsi nell'ultima fase del percorso, e in particolare il tema dei ritardi per l'erogazione degli ammortizzatori sociali.