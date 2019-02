Cellula sarda di Al Qaeda in Sardegna: il pm chiede 4 ergastoli

Il magistrato ha inoltre sollecitato l'espulsione dal territorio italiano di tutti gli imputati

Di: Ansa

Quattro ergastoli, una assoluzione, e condanne dai 6 ai 18 anni di carcere. Sono queste le richieste formulate dal pm della Dda di Cagliari, Danilo Tronci, nei confronti di undici pakistani accusati di terrorismo, sotto processo in Corte d'Assise a Sassari. Il magistrato ha inoltre sollecitato l'espulsione dal territorio italiano di tutti gli imputati, considerati i componenti di una cellula legata ad Al Qaeda, con base in Sardegna.

L'ergastolo è stato chiesto per i presunti capi: Sultan Wali Khan, Ridi Yahya Khan, Siyar Khan e Imitias Khan. Fra gli altri imputati per cui sono state sollecitate pene severe, c'è anche l'ex imam di Bergamo, Hafiz Muhammad Zulkifal, per il quale è stata chiesta una condanna a 18 anni.

Tutti i presunti terroristi furono arrestati dalla Dda di Cagliari e dalla Digos di Sassari nel 2015, e poi scarcerati in due riprese (l'ultima il dicembre scorso), per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva.