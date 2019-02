Anche i vescovi della Sardegna prendono posizione e si dicono "vicini al mondo dei pastori"

"Siamo ben consapevoli che si tratta di un problema che negli anni ha assunto contorni sempre più insostenibili"

Di: Redazione Sardegna Live

Anche i vescovi della Sardegna prendono posizione e si dicono "vicini al mondo dei pastori". In una nota, i vescovi della Conferenza Episcopale Sarda, a nome della Chiesa, "seguono con viva e partecipe preoccupazione la vibrante protesta dei pastori contro la politica del prezzo del latte. Siamo ben consapevoli che si tratta di un problema che negli anni ha assunto contorni sempre più insostenibili per un comparto fondamentale e strategico della nostra economia e, ancor prima, per la dignità e la sopravvivenza dei pastori e delle loro famiglie. Piange il cuore vedere le nostre strade invase da quel fiume bianco, che dovrebbe essere, invece, veicolo di benessere e di serenità per chi lo produce".

"E’ vero che la sopportazione è arrivata al limite e il senso dell'ingiustizia subita non può tollerare ulteriore indifferenza da parte di chi è tenuto ad assicurare il giusto riconoscimento a un lavoro tanto duro e spesso ingrato - sostengono i Vescovi - eppure si tratta pur sempre di un ben di Dio che non deve andare sprecato. A tutti gli allevatori della nostra Isola desideriamo far giungere il nostro affetto e la nostra convinta adesione alle ragioni che hanno determinato una protesta così estrema. Desideriamo fare appello agli industriali del settore e ai diversi livelli di responsabilità amministrativa e politica perché, ognuno per la sua parte, favoriscano la ripresa di una concertazione responsabile, ispirata a equità e giustizia, che superi ogni visione miope e di parte e riconosca la giusta dignità del lavoro nell'agropastorizia".