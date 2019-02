Ctm: da marzo 53 nuovi conducenti

Concluso l’iter selettivo. Roberto Porrà: « La nostra Azienda vuole rimanere leader del settore»

Di: Antonio Caria

«Si è concluso l’iter selettivo che ha portato alla costituzione di una graduatoria di 148 conducenti iniziato a Novembre del 2018 – e già da Marzo inseriremo 53 nuovi operatori d’esercizio».

Ad annunciarlo è l’avvocato Roberto Porrà, Presidente di Ctm Spa che rimarca come «In un contesto di crisi occupazionale che sta attraversando la nostra Regione, essere una delle poche realtà che assumono, è per Ctm e per i Soci proprietari, che ricordo essere il Comune di Cagliari, la Città Metropolitana di Cagliari e il Comune di Quartu Sant’Elena, grande responsabilità e motivo di orgoglio. Assumeremo personale con un’età che va dai 25 anni fino ai 55 anni e che potrà finalmente costruirsi un futuro e chi vorrà, una famiglia».

«La nostra Azienda che già si colloca tra le eccellenze italiane e europee, vuole rimanere leader del settore proprio attraverso la buona capacità gestionale, l’acquisto dei nuovi mezzi e l’inserimento di nuova forza lavoro. Dalla graduatoria che rimarrà in vigore per tre anni – aggiunge Porrà – continueremo ad attingere per le prossime assunzioni”.

«Vorremo – prosegue il presidente di Ctm – infatti poter continuare ad assumere personale e ci attendiamo che il Disegno di Legge sulla riforma del Trasporto pubblico locale concernente l’Istituzione del bacino di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale, deliberato dalla Giunta regionale del 11 dicembre 2018, n. 60/27, possa finalmente vedere l’approvazione da parte del prossimo Consiglio Regionale e permetta alla nostra azienda e alle aziende di trasporto pubblico locale lo sviluppo necessario per garantire il trasporto pubblico efficiente tanto atteso dalle cittadine e dai cittadini sardi».

«CTM continua con la sua politica di visione del futuro del trasporto sostenibile, mantenendo bilanci in ordine, servizi efficienti e anche assumendo personale – conclude Porrà -. Spero, personalmente, che la visione politica dei Sardi possa coincidere con la nostra».

L’Azienda fa sapere che sono stati 500 i partecipanti che, in possesso delle patenti D e E (quest’ultima da avere all’atto dell’assunzione) e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) hanno sostenuto dapprima un test psico-attitudinale, poi una valutazione attraverso dinamiche di gruppo e colloqui individuali e ben due prove di guida: una di abilità su percorso chiuso al traffico e una su percorso cittadino basato su linee Ctm. Tutte le informazioni relative alle fasi della selezione sono state pubblicate sul sito trasparenza di Ctm, dove è possibile anche consultare la graduatoria finale.