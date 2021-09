Alla guida dell'auto con patente sospesa e dopo aver bevuto: denunciato 40enne di Iglesias

Il documento di guida gli era stato precedentemente sospeso per un'analoga infrazione

Di: Giammaria Lavena

Ieri sera ad Iglesias, i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida in stato di ebbrezza alcolica e guida senza patente un 40enne del posto, disoccupato con precedenti denunce a carico.

L'uomo, a seguito di controllo alla circolazione stradale, sarebbe stato sorpreso alla guida della propria auto in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico pari a 0,95 grammi per litro alla prima prova e 0,89 alla seconda.

Al 40enne, recidivo per la stessa infrazione nel biennio e privo di patente perché già sospesa, è stato sequestrato il mezzo, sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi e affidato in custodia allo stesso contravventore.

La Prefettura di Cagliari sarà anch’essa informata per probabili sanzioni amministrative che potranno verosimilmente prolungare la sospensione della patente dell’uomo.