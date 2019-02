Giave. Il comitato di San Sebastiano 2019: «Il latte non lo buttiamo ma lo trasformiamo in formaggio e ricotta»

I componenti ne faranno poi dono alla comunità

Di: Antonio Caria

Quotidiani, social, telegiornali. Ormai la protesta dei pastori, con il latte che viene buttato nelle strade, è diventata argomento di stretta attualità. Ma c’è chi ha deciso di attuare un’altra forma di adesione alla lotta contro la crisi del settore agropastorale.

È il caso del comitato di San Sebastiano 2019 di Giave, guidato dal presidente Franco Figos, che ha deciso di non buttare il latte, di mettersi d’impegno e di trasformarlo in formaggio e ricotta per poi donarli alla comunità.