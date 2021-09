Il legale di Puigdemont: "Sarà all'udienza del 4 ottobre a Sassari"

Le parole a La Vanguardia: "Rischio zero. Questo caso è morto"

Di: Redazione Sardegna Live

L'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont sarà presente all'udienza del 4 ottobre davanti alla Corte d'Appello di Sassari, che dovrà decidere sulla richiesta di estradizione in Spagna.

Lo ha assicurato il suo avvocato, Gonzalo Boye, al giornale catalano La Vanguardia.

"Il rischio è zero. Questo caso è morto", ha aggiunto Boye, arrivato proprio oggi in Sardegna per stare a fianco al suo assistito.