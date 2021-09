Incendi a Pozzomaggiore e Villanovafranca, elicotteri in azione

I mezzi aerei sono arrivati dalle basi operative di Anela e Villasalto

Di: Redazione Sardegna Live

Elicotteri del Corpo Forestale in azione già da questa mattina per domare due incendi scoppiati nel Sassarese e nel Sud Sardegna. Un mezzo aereo è decollato dalla base operativa di Anela per un rogo scoppiato nell’agro di Pozzomaggiore. Sul posto a coordinare le operazioni il Direttore delle operazioni di spegnimento appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Bonorva. Un elicottero proveniente dalla base operativa di Villasalto sta invece intervenendo nell’agro di Villanovafranca, in località Sa Conca. In questo caso a coordinare le operazioni il DOS appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Barumini.