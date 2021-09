Puigdemont ad Alghero: "Sto bene, sono come a casa"

L'ex presidente catalano nella sede di rappresentanza del Comune per incontrare il sindaco Conoci e altri rappresentanti istituzionali locali

Di: Redazione Sardegna Live

"Sto bene, qui sono come a casa". Così l'ex presidente catalano, Carles Puigdemont, rispondendo alle domande della stampa italiana mentre, scortato dal suo entourage, raggiungeva Porta Terra, sede di rappresentanza del Comune di Alghero, per incontrare il sindaco Mario Conoci e altri rappresentanti istituzionali locali.

Nel pomeriggio l'eurodeputato catalano terrà una conferenza stampa per fare il punto della sua situazione giudiziaria alla luce dell'arresto avvenuto giovedì, su mandato delle autorità spagnole che lo accusano di spedizione per i disordini legati al referendum per l'indipendenza catalana.