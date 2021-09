Villacidro. In prova ai servizi sociali fugge da comunità: 29enne in manette

E' stato trasferito presso la casa circondariale di Uta

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Villacidro, i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno rintracciato e tratto in arresto un 29enne del luogo disoccupato, noto alle forze dell'ordine. Per questi è scattato un ordine di la carcerazione in virtù di due decreti emessi dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari nell'ambito di un procedimento penale per reati vari commessi dall'uomo tra il 2013 e il 2018.

Si tratta dunque di un cumulo di pene. L'uomo, già sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali presso la comunità terapeutica “Alle Sorgenti” con sede a Morgongiori, in provincia di Oristano, il 21 settembre scorso si era allontanato rendendosi di fatto irreperibile.

È stato finalmente rintracciato dai carabinieri del capoluogo del Medio Campidano e tratto in arresto. Si trova ora presso la casa circondariale di Uta a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento.