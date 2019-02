I pastori protestano anche a Tonara

Oggi in piazza con il latte, lavorato e regalato

Di: Redazione Sardegna Live

Una decina di pastori questa mattina si sono ritrovati sotto i portici dell’ex INAPLI per protestare contro il prezzo del latte.

I pastori hanno portato il latte e l’occorrente per poterlo lavorare. Non è stato buttato quindi, ma trasformato in latte e formaggio che è poi stato distribuito alla popolazione e donato al ricovero per anziani