Cagliari. Giovane arrestato per maltrattamenti in famiglia

Dovrà scontare la pena di un anno e tre mesi

Di: Giammaria Lavena

Stamattina all'alba i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari hanno tratto in arresto, in esecuzione di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall'ufficio Gip del Tribunale di Cagliari, un 22enne residente in città, ben noto alle forze dell'ordine.

Al termine della relazione degli atti relativi alla cattura e alla notifica del provvedimento, l'arrestato è stato tradotto alla casa circondariale di Uta dove dovrà scontare la pena definitiva di anni uno e mesi tre per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, commessi tra il 2017 e il 2018.

Tutti quei comportamenti che erano stati documentati e denunciati dai militari dell'Arma hanno dunque prodotto i loro effetti processuali e si è giunti infine ad una condanna.