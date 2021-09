Perseguita la ex e si reca in casa sua con una pistola: denunciato 20enne di Cagliari

Minacce, persecuzioni e appostamenti sotto casa: alla fine la giovane vittima ha denunciato tutto alla polizia

Di: Giammaria Lavena

Un 20enne di Cagliai è finito agli arresti domiciliari per stalking e minacce aggravate a seguito di una denuncia sporta dalla madre della ex fidanzata. Il giovane infatti, dopo la rottura delle relazione, avrebbe continuato a perseguitare la ragazza, con continui appostamenti davanti all'abitazione.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso due domeniche fa: il ragazzo si è recato in casa di lei armato di pistola. A quel punto la madre ha chiamato il 113 riferendo quanto accaduto. Della delicata vicenda si sono occupati gli investigatori della terza sezione della Squadra Mobile, che hanno rintracciato la ragazza portandola in un luogo sicuro.

Gli agenti hanno effettuato poi una perquisizione in casa del 20enne, senza però rinvenire l'arma. Una vicenda che - tuttavia - non si è chiusa là. Numerose infatti le minacce per messaggio: "Te la farò pagare", avrebbe più volte promesso il giovane, ossessionato.

Alla fine la vittima ha trovato il coraggio di raccontare tutto ai poliziotti e denunciare le persecuzioni subite dopo che i due si sono lasciati. Insulti, minacce e intimidazioni sui social, pedinamenti e appostamenti sotto casa: tutto ciò in pochi mesi.

Gli accertamenti della Squadra Mobile hanno permesso al pm di ottenere in poco tempo dal gip l'ordinanza di arresto del giovane stalker.