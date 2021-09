Nuoro, scontro fra due auto: vigili intervengono per estrarre due ragazze incastrate nell'abitacolo

Un terzo occupante e il conducente dell'altro mezzo trasferiti al pronto soccorso per accertamenti

Di: Giammaria Lavena

Questa notte a Nuoro, intorno all'una, per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate all'imbocco di via Ragazzi del 99. A seguito dell'impatto due 24enni sono rimaste incastrate nell'abitacolo di una delle due vetture.

Per liberarle è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco con una squadra del Comando Provinciale. Dai primi accertamenti non sarebbero emerse gravi conseguenze.

Trasferiti al pronto soccorso del San Francesco, per accertamenti, anche un terzo occupante e il conducente dell'altro mezzo. Sul posto il servizio sanitario del 118 con tre unità base e la Polizia di Stato di Nuoro.