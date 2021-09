Puigdemont scarcerato. Solinas: “Festeggiamo sua liberazione”

Il presidente della Regione ha accolto l’ex leader catalano all’uscita dal carcere di Bancali

Di: Redazione Sardegna Live

"Come sempre rispettiamo l'indipendenza dell'autorità giudiziaria che ha preso le proprie determinazioni e siamo qui per festeggiare la sua scarcerazione". Lo ha detto all'ANSA il governatore della Sardegna Christian Solinas davanti al carcere di Bancali dove era rinchiuso l'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont.

"L'arresto ha rattristato tutti, in primo luogo i sardi per l'atavica ospitalità di questa terra che da sempre è luogo di confronto, di libertà e di culture e che ha con il popolo catalano sentimenti di fratellanza - ha aggiunto il presidente della Regione -. In questa nostra presenza vogliamo testimoniare tutta la nostra vicinanza al popolo catalano e questi esponenti politici per quello che è successo".