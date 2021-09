Incidente in un incrocio a Posada: 26enne rimane incastrata nell'abitacolo

Due auto si sono scontrate in un incrocio. La giovane non avrebbe riportato gravi ferite

Di: Giammaria Lavena

Questo pomeriggio a Posada, intorno alle 14, due auto sono entrate in collisione all’incrocio fra via Gramsci e via Vittorio Veneto.

Nello scontro una ragazza di 26 anni è rimasta incastrata all’interno di una delle due vetture, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco occorsi con una squadra dal distaccamento di Siniscola.

Da una prima valutazione, la giovane donna, residente a Budoni, sembrerebbe non aver riportato gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti il servizio sanitario del 118 e i carabinieri di Siniscola.