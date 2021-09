A Cagliari manifestazione contro smantellamento sanità. M5S: "Gravissime probelmatiche"

I consiglieri pentastellati hanno preso parte alla manifestazione di protesta contro la gestione sanitaria in Sardegna organizzata a Cagliari: "Problematiche comuni a tutta l'Isola. La sofferenza che queste persone hanno portato in piazza è vera e palpabile"

Di: Giammaria Lavena

“Carenza di personale medico e sanitario, liste d'attesa chilometriche per le quali non esiste un piano di smaltimento, Pronto soccorso in cui non possono essere trattati i casi urgenti, ambulatori territoriali sbarrati e ospedali che cadono a pezzi. Sono soltanto alcune delle gravissime problematiche che affliggono la sanità sarda, e che si replicano tali e quali da Nord a Sud dell'isola. Oggi abbiamo partecipato alla manifestazione organizzata dai sindaci sardi e da diversi comitati per protestare contro lo smantellamento della sanità pubblica in atto, che, prosegue inesorabilmente nonostante le dichiarazioni del presidente della Regione, che tratteggia puntualmente un quadro roseo e distante anni luce dalla realtà”. Così i consiglieri regionali del M5s Michele Ciusa, Alessandro Solinas, Desirè Manca, Roberto Li Gioi.

“Oggi è andata in scena una mobilitazione popolare forte e partecipata - sottolinea Alessandro Solinas -. Ciò dimostra chiaramente che le gravissime problematiche che interessano la sanità oristanese, purtroppo, sono comuni a tutta l'Isola, e riguardano non solo le zone periferiche ma anche i centri sanitari di primo livello. La sofferenza che queste persone hanno portato in piazza è vera e palpabile, ed è quella che in tanti provano quando, tutti i giorni, si rivolgono al nostro sistema sanitario regionale e non riescono ad ottenere servizi minimi, essenziali. I sardi sono impotenti, hanno le mani legate ma soprattutto hanno paura di poter star male perché in troppe zone della Sardegna non c'è un medico di base e i Pronto soccorso non possono trattare i codici gialli e rossi che vengono dirottati in ospedali distanti anche decine di chilometri”.

“Una sanità pubblica e funzionante è il primo segno di civiltà al quale qualsiasi paese che voglia dirsi tale non può rinunciare. Queste persone meritano risposte, meritano fatti - incalzano i consiglieri - non più promesse. Perché nessuno è disposto a credere alle parole che ormai da anni vengono pronunciate dagli esponenti di questa Giunta. Basta annunci, ora si deve passare ai fatti. La gestione della sanità regionale - concludono - non può tramutarsi in una macchina meramente adibita al subappalto alla sanità privata di prestazioni che il pubblico in primis dovrebbe garantire. Queste persone chiedono una sanità pubblica e funzionante. Un loro diritto”.