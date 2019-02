Il premier Conte: “La protesta dei pastori sardi non può rimanere inascoltata”

"Cercheremo di trovare soluzioni praticabili"

Di: Redazione Sardegna Live

“Da giorni i pastori sardi sono scesi in strada e stanno protestando contro i prezzi del latte. La loro protesta e le loro istanze non possono rimanere inascoltate. Occorre comprendere subito le loro ragioni".

Lo scrive il premier Giuseppe Conte su Facebook.

"Oggi pomeriggio, dopo Campobasso e Potenza, sarò a Cagliari- scrive il presidente del Consiglio - per avviare un Contratto istituzionale di sviluppo e sarà questa una buona occasione per incontrarli. Con me ci saranno anche il ministro dell'Agricoltura Marco Centinaio e il ministro per il Sud Barbara Lezzi. Insieme cercheremo di trovare soluzioni praticabili".