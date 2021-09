Agente ustionato ad Assemini: 50enne salvato voleva dar fuoco a proprietario bar

"Sto andando al bar e darò fuoco al proprietario". E' quanto avrebbe riferito ai poliziotti intervenuti

Di: Giammaria Lavena

Aveva messo in allerta gli agenti, avvisandoli che sarebbe andato "al bar a dar fuoco al proprietario", poiché - secondo quanto affermato dallo stesso - non lo aveva pagato. L'uomo, 50enne di origini romene, questa mattina ha fatto partire l'incendio in cui un agente della Squadra volante della questura di Cagliari e lui stesso sono rimasti gravemente ustionati.

Alle 6,30 aveva chiamato il 113 dicendo cosa stava per fare: da quanto si apprende aveva lavorato come operaio per una ditta di cui è titolare il proprietario del bar e pretendeva un pagamento arretrato. La polizia ha subito inviato sul posto una pattuglia della Squadra volante. Gli agenti hanno raggiunto via Carmine, dove si trova il locale, individuando il 50enne.

Aveva in mano un accendino e accanto a lui c'era un secchio pieno di benzina. I poliziotti hanno cercato attraverso una lunga opera di persuasione di far desistere l'uomo, ma invano. Improvvisamente ha appiccato l'incendio e la fiammata lo ha avvolto. Il capo pattuglia ha cercato di salvarlo venendo anch'esso assalito dalle fiamme.

L'altro poliziotto è riuscito a spegnere il fuoco usando l'estintore di servizio e un idrante. Sul posto sono poi arrivate altre pattuglie della polizia e le ambulanze del 118. L'agente è stato trasportato al Policlinico di Monserrato e successivamente è stato trasferito al centro ustionati di Sassari. Il 50enne è stato invece ricoverato al Brotzu, in codice rosso.