Puigdemont: il sindaco Alghero Conoci: "L'arresto è un fatto gravissimo"

Conoci: "Un errore la via giudiziaria per fermare l'autodeterminazione di un popolo"

Di: Redazione Sardegna Live

"L'arresto di Carles Puigdemont è un fatto gravissimo e che sia avvenuto ad Alghero è ancora più doloroso". L'ha detto all'ANSA il sindaco di Alghero, Mario Conoci, a proposito del fermo ieri sera dell'ex presidente della Catalogna, appena sbarcato in Sardegna per partecipare a una manifestazione internazionale dedicata al folk catalano, per la quale migliaia di arrivi sono previsti oggi ad Alghero, unica città italiana di lingua e cultura catalana.

"La manifestazione andrà avanti con uno spirito ancora più rivendicativo. Alla luce di questo atto assolutamente politico", denuncia Conoci, secondo il quale "come avevamo detto a suo tempo, quando scattano gli arresti nel 2017, il processo di autodeterminazione di un popolo non può essere represso con la forza e gestito per via giudiziaria".