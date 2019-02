Pigliaru e Caria: "Rispetto e dignità per i pastori sardi"

Il presidente della Regione e l’assessore all’Agricoltura invitano le parti a collaborare

Di: Redazione Sardegna Live

“Ci appelliamo al senso di responsabilità di tutti i portatori di interesse del comparto ovicaprino, convocati attorno a un tavolo dalla Regione per trovare una giusta soluzione alla crisi del prezzo del latte, affinché non si abbandoni la trattativa”. Così il presidente della Regione, Francesco Pigliaru, e l’assessore all’Agricoltura, Pier Luigi Caria.

“Non lasciate il tavolo - è l'appello di Pigliaru e Caria - fatelo per le decine di migliaia di famiglie che attendono le dovute risposte su un prezzo del latte inaccettabile. Mettete e mettiamo tutti da parte i colori e le appartenenze, non lasciamo che le giuste istanze e le proteste degenerino in atti di violenza, guardiamo al raggiungimento di un obiettivo che deve portare a far aumentare nell'immediato il prezzo del latte pagato ai pastori, e a basarlo da ora in poi su parametri tecnico economici capaci di ridurre l'incertezza in cui vivono i produttori primari".