Protesta dei pastori. A Bottidda "ricotta per tutti"

"La nostra protesta è differente, dal duro lavoro non si butta via niente"

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina i pastori di Bottidda, in protesta per il prezzo del latte troppo basso, hanno regalato la ricotta ai cittadini: "La nostra protesta è differente, dal duro lavoro non si butta niente".

"Regaliamo la ricotta al paese piuttosto che buttare il latte per terra perché è sacrificio del nostro lavoro per cui preferiamo regalare la ricotta alla popolazione bisognosa".