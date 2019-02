“Le lacrime dei pastori, il latte svenduto rappresenta la fine della nostra esistenza"

La cittadina del Sud Sardegna, con circa 2mila abitanti, ha aderito in massa: in questo caso il prezioso liquido è stato rovesciato in piazza. GUARDATE IL VIDEO

Di: Alessandro Congia

Piazza Concordia, a Siurgus Donigala, si colora di ‘bianco’. Stamane sono stati versati 20mila litri di latte per strada, con la partecipazione di una cinquantina di pastori e di tutta la popolazione.

Con loro anche la solidarietà del sindaco Antonello Perra, poi anche i Carabinieri in borghese e persino il sacerdote, don Ignazio Agabbio, il quale ha dedicato la santa messa domenicale al popolo degli allevatori e dei pastori ormai in ginocchio: “Vogliamo il prezzo del latte non sotto 1,20 euro – è il grido di dolore dalle campagne - la dignità che ogni pastore chiede per portare il pane a tavola e con le lacrime agli occhi abbiamo aderito unanimi a questa simbolica iniziativa di dolore”.