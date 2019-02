Protesta dei Pastori. Coldiretti: "Niente trattativa senza giusto prezzo"

"Non ci sono più le condizioni per sedersi ad un tavolo con chi fino all'ultimo e' rimasto sordo e indifferente alle proposte avanzate per dare risposte al dramma dei pastori".

Di: Ansa

E' quanto afferma la Coldiretti che chiede all'associazione degli industriali che rappresenta le industrie casearie "di rendere pubblico a tutti i pastori della Sardegna la propria proposta contrattuale".

"Il prezzo di circa 60 centesimi al litro - sostiene la Coldiretti - e' una elemosina che non copre neanche i costi di allevamento e di alimentazione e spinge alla chiusura i 12mila allevamenti presenti in Sardegna in cui si trova il 40% delle pecore allevate in Italia che producono quasi 3 milioni di quintali di latte destinato per il 60% alla produzione di pecorino romano Dop. La situazione - precisa la Coldiretti - e' insostenibile. Siamo di fronte a un cartello dell'industria con l'iperproduzione del 2018, che si basa su una scelta della 'trasformazione' di lavorare Pecorino romano, non rispettando le quote produttive assegnate, e non si può scaricare completamente sul prezzo del latte alla stalla. Di questo - continua la Coldiretti - non sono responsabili i pastori che non hanno prodotto un litro di latte in più, ma la 'trasformazione' che ha deciso di produrre più Pecorino romano rispetto ad altri formaggi dell'anno precedente".

"Ci rifaremo all'articolo 62 della legge 1 del 2012 in cui sono previste sanzioni oltre i 3 milioni" ha affermato il presidente della Coldiretti Sardegna Battista Cualbu nel sottolineare che "l'art. 62 al comma 2 vieta qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese, ad esempio qualsiasi patto che preveda prezzi particolarmente iniqui o palesemente al di sotto dei costi di produzione".

"La Sardegna - continua la Coldiretti - e' nel Mediterraneo la terra in cui e' più alta la concentrazione di pecore: quasi due ogni abitante, 2,6 milioni di animali per 1,5 milioni di persone con il risultato che le forme paesaggistiche dell'Isola dipendono dal fatto che ben il 70% del territorio e' destinato al pascolo dal quale gli animali traggono alimento".

Ma secondo la Coldiretti negli ultimi dieci anni in Italia e' scomparso un milione di pecore "per colpa di scelte industriali irresponsabili".