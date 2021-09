Alcol e chiacchiere in barba alle norme Covid e in locale non a norma igienico-sanitaria

Controlli della polizia nel centro storico: chiuso un locale

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato della Questura di Sassari hanno eseguito un controllo amministrativo presso un esercizio commerciale ubicato nel centro storico cittadino, privo di insegna.

Il controllo è scaturito a seguito di alcuni tafferugli avvenuti nei giorni precedenti presso la predetta attività e le cui immagini erano circolate attraverso diversi social network, episodi per i quali personale della Squadra Mobile nei giorni scorsi ha denunciato 7 extracomunitari per rissa e avanzato la proposta di DASPO cittadino per tre di loro.

Nel corso dell’intervento di ieri, personale della Squadra Amministrativa e della Squadra Mobile ha notato un vistoso gruppo di cittadini extracomunitari intenti a consumare delle bevande alcoliche ed a discutere, sia all’interno che all’esterno dell’attività, senza garantire il distanziamento interpersonale di sicurezza previsto dalla vigente normativa Covid.

Tra le persone identificate, tutte di nazionalità nigeriana, gravate da precedenti di polizia per reati inerenti gli stupefacenti, alcune sono state accompagnate presso la Questura per verificare la propria posizione sul territorio nazionale.

Inoltre gli agenti, viste le precarie condizioni igienico sanitarie e strutturali che avrebbero riscontrato nel locale, hanno richiesto l’intervento dei tecnici dell’A.T.S. del settore SIAN che ha disposto la sospensione sanitaria d’urgenza.

Per i predetti motivi oltre alla sanzione amministrativa, comminata al titolare dell’esercizio, è stata disposta la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per cinque giorni, dal 22 al 26 settembre 2021.

Infine, considerata la frequenza quasi esclusiva di soggetti pregiudicati e gli avvenimenti che hanno recentemente coinvolto il locale il Questore ha disposto la chiusura del locale, e contestualmente è stata richiesta la revoca della licenza.