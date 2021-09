Triplice accoltellamento a Cagliari: i due aggressori fermati a Sestu

In manette un 46enne e un 40enne, incastrati da una telecamera

Di: Redazione Sardegna Live

E' ricoverato in gravi condizioni uno dei feriti nel triplice accoltellamento avvenuto ieri pomeriggio in un'officina di via Dolcetta a Cagliari.

Questa notte, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato a Sestu i due presunti responsabili del ferimento dei fratelli Emanuele e Simone Pruner, titolari dell'attività, e di un dipendente 23enne, Marco Pilia.

I poliziotti, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, grazie alle immagini di una telecamera che ha ripreso l'auto utilizzata per l'aggressione, hanno individuato un 46enne e un 40enne. I due, fermati dai Falchi, sono stati accompagnati in carcere a Uta con le accuse di tentato omicidio e lesioni gravissime.

Non è chiaro cosa sia accaduto all'interno dell'officina. Quanto accaduto sembrerebbe essere frutto di una spedizione punitiva. Sarebbero due le lame utilizzate in via Dolcetta, entrambe recuperate dagli inquirenti. Il più grave dei feriti è Emanuele Pruner, sottoposto nella notte a un delicato intervento chirurgico e ora ricoverato al Brotzu in prognosi riservata. Grave anche il fratello Simone, trasportato da un'ambulanza del 118 al Policlinico. Medicato sul posto il più giovane dei feriti.