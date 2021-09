Coltellate in un'officina a Cagliari: fermato un sospettato

L'uomo intercettato a Sestu. Feriti i due titolari dell'attività, uno è gravissimo

Di: Redazione Sardegna Live

Proseguono le indagini sulla violenta aggressione avvenuta ieri in un’officina in via Dolcetta a Cagliari. Gli agenti della Squadra mobile sono sulle tracce dell'autore del folle gesto e del complice che lo attendeva in un'auto a poca distanza.

Nella tarda serata di ieri, un uomo sarebbe stato intercettato e fermato a Sestu. Non è stata resa nota l'identità.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’accoltellatore sarebbe arrivato attorno alle cinque del pomeriggio nell'attività, dove avrebbe avuto un'accesa discussione prima di scagliarsi contro le sue vittime.

Il malintenzionato aveva con sé un coltello da cucina con la ma di trenta centimetri. Armato, si è avventato contro i titolari e un dipendente. Emanuele e Simone Pruner, di 46 e 44 anni, sono stati trasferiti in codice rosso in ospedale. Il primo è in gravissime condizioni. E' stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico al Brotzu in seguito alle diverse ferite riportate allo stomaco.

Grave anche il fratello, che non sarebbe in pericolo di vita. Ferito, in maniera più lieve, il dipendente 23enne. Il coltello è stato poi recuperato dai poliziotti nel piazzale, dove era stato abbandonato, e affidato alla Scientifica.