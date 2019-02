Grillo all'assessore Arru: "hai faccia tosta"

Il Ministro in Sardegna per sostenere candidato regionali M5s

Di: Ansa

"L'assessore Arru ha una bella faccia tosta. Scrive una letterina generica al ministero e dice a me che sono approssimativa e populista? Sbrigatevi a presentare i documenti che dovete (piano ospedali e richieste adeguate), i sardi non possono aspettare i vostri comodi". Lo scrive su Twitter la ministra della Salute, Giulia Grillo, al suo secondo giorno in Sardegna per sostenere il candidato governatore del M5s, Francesco Desogus. Ieri Grillo aveva dichiarato che la Regione non ha mai fatto richiesta di deroga contro la chiusura dei punti nascita sub standard di La Maddalena, Alghero, Sirai Carbonia, Nostra Signora Mercede di Lanusei, Bonaria di San Gavino. In serata la Regione aveva fatto sapere in una nota che "esistono, poiché sono stati espressamente definiti e attivati, adeguati percorsi nascite, in attesa del suo pronunciamento sulla deroga".