Siniscola. Aggredisce la madre con un mattarello e poi si barrica in casa

Arrestato un 33enne

Di: Redazione Sardegna Live

Secondo quanto ricostruito, al culmine di un litigio ha aggredito la madre colpendola alla testa con un mattarello da cucina. Il fatto è accaduto ieri. La donna, 62 anni, cosciente, non appena ha potuto è uscita dall’abitazione ed è stata aiutata da alcuni passanti che hanno chiamato subito i soccorsi.

Intanto, il figlio, un 33enne di Siniscola, alla vista dei carabinieri giunti sul posto si è barricato in casa, come da loro riferito, e dal balcone ha iniziato a minacciare i militari brandendo un coltello da cucina. Dopo quattro le ore di negoziazione, che hanno richiesto anche il supporto di personale specializzato del Comando Provinciale di Nuoro, i carabinieri sono riusciti a placare l’ira del ragazzo e ad entrare in casa. Tratto in arresto, rimane a disposizione della Procura di Nuoro in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al Gip del Tribunale di Nuoro. Proseguono le indagini per accertare il movente ed eventuali ulteriori circostanze.