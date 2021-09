Covid, 32enne morto in Sardegna, non era vaccinato

Si tratta di una delle vittime più giovani nell'Isola

Di: Redazione Sardegna Live

È un 32enne gallurese l'ultima vittima del Covid in Sardegna. Da quanto si apprende l'uomo era ricoverato in Rianimazione all'ospedale Santissima Annunziata dell'Aou di Sassari e non era vaccinato. Il decesso risale a metà settembre ma è stato conteggiato solo oggi nel report regionale. Si tratta di una delle vittime più giovani nell'Isola: un altro 33enne, un operatorio socio sanitario, era morto a settembre dello scorso anno a Cagliari.

I dati di oggi. In Sardegna si registrano oggi 67 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 2758 persone testate.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9447 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19 (2 in più rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 171 (7 in meno rispetto a ieri). 2922 sono i casi di isolamento domiciliare (204 in meno rispetto a ieri). Si registrano due decessi: il 32enne gallurese e signore di 83 anni della Città Metropolitana di Cagliari.