Le Iene in Sardegna per documentare la rivolta dei pastori. Ecco cosa sta succedendo

“Vedere il latte gettato per terra è un colpo al cuore anche per chi non fa questo lavoro”

Di: Carlo Crisponi

Anche la trasmissione televisiva de Le Iene nei prossimi giorni racconterà della rivolta dei pastori in Sardegna. Abbiamo intervistato Alice Martinelli, Battista Cualbu, Riccardo Paddeu e Andrea Pisu per capire esattamente cosa sta accandendo nella nostra Isola.