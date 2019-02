Protesta pastori. Nuovo inquietante inseguimento sulla 131: "Vogliamo l'autista, non il latte"

"Ci stava speronando, non lasciatelo fuggire"

Di: Redazione Sardegna Live

Nuovo inquietante inseguimento ai danni di un camion del latte in Sardegna. I video, diffusi sul web, documentano l'inseguimento di un'autocisterna per il trasporto latte sulla SS 131.

"Ha tentato di speronarci - commentano le persone a bordo dell'auto all'inseguimento, in collegamento telefonico con qualcuno - fermatelo, non lasciatelo fuggire: ora vogliamo l'autista, non il latte".