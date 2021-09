Decimomannu. Carabinieri sventano furto in piena notte all'Eurospin: ladri in fuga

I militari hanno notato due furgoni sospetti, una volta avvicinatisi hanno intravisto alcune ombre dileguarsi nel buio. Uno dei due mezzi - risultati entrambi rubati - era dotato di un grosso cavo in acciaio, utile per trainare oggetti pesanti

Di: Giammaria Lavena

Attorno alle 3 di stanotte, mentre transitavano nei pressi dell'Eurospin di Decimomannu, i carabinieri della locale Stazione, si sono resi conto della presenza sospetta di due grossi furgoni nel parcheggio di quel punto vendita che, secondo la loro esperienza, durante la notte è d'abitudine totalmente deserto. Si sono diretti pertanto in direzione di quei mezzi e hanno intravisto delle ombre scure darsi a tutta velocità a piedi in direzione della campagna circostante, invasa dal buio della notte.

Raggiunti i due furgoni hanno notato come entrambi fossero vuoti e uno di essi fosse stato dotato di un grosso cavo in acciaio, utile per trainare qualcosa di molto pesante da condurre all'interno del mezzo. Era evidente che quegli autocarri erano destinati alla consumazione di un furto nel supermercato: verosimilmente i malfattori avevano puntato la cassaforte interna alla struttura, vista la predisposizione di quel cavo in acciaio.

I successivi accertamenti hanno consentito di verificare come uno dei due mezzi rinvenuti fosse stato rubato a una ditta di Quartu Sant'Elena, mentre l'altro sarebbe stato sottratto presso una grossa azienda che ha un magazzino e una sede ad Elmas, ed il cui legale rappresentante ha fornito in sede di denuncia anche delle immagini video in cui si vede come ieri sera, verso le 23, alcuni individui con passamontagna lo avessero sottratto dal piazzale della ditta.

È stato dunque sventato un furto molto significativo ed ora sono in corso indagini tecniche per cercare di identificare i malviventi.