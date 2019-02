Il Cagliari incontra i pastori. Barella: "Sardo come voi, faremo di tutto per dare visibilità alla vostra protesta"

La squadra intera si è schierata a fianco agli allevatori che manifestavano ad Asseminello

Di: Redazione Sardegna Live

Decine di pastori hanno manifestato questo pomeriggio ad Asseminello, dove il Cagliari si preparava prima di partire alla volta di Milano, dove domani i rossoblu incontreranno il Milan.

Gli allevatori hanno chiesto alla società di non far partire i ragazzi, rinunciando a giocare per attirare l'attenzione della stampa e dell'opinione pubblica nazionale, fino ad ora totalmente disinteressata alla violenta rivolta che sta agitando da tre giorni il mondo delle campagne in Sardegna,

La richiesta dei pastori non è stata accolta: il Cagliari partirà. L'intera squadra, però, ha lasciato il centro sportivo per incontrare i manifestanti e confrontarsi con loro. A prendere la parola è stato il beniamino di casa. Nicolò Barella. "Noi siamo insieme a voi - ha dichiarato - Sono sardo come voi. Quella che state facendo è una cosa importantissima per voi e per tutta la Sardegna, Faremo di tutto per mettere in evidenza quello che state facendo come possiamo".