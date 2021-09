Bono. Cagnolina intrappolata in un cunicolo tratta in salvo dai Vigili del fuoco

Un lungo e complicato intervento che ha permesso di trarre in salvo il piccolo animale

Di: Giammaria Lavena

Ore di lavoro a mani nude e con mezzi per il movimento terra, ma alla fine i Vigili del fuoco sono riusciti a salvare Mara, un piccolo cane di razza beagle che ieri era rimasto bloccato in un cunicolo sotto un grosso masso in località Bardittu, nel territorio di Bono.

Il difficile e delicato intervento di soccorso, iniziato nel pomeriggio di ieri e al quale hanno partecipato anche esperti nell'utilizzo di mezzi per il movimento terra dalla sede di Cagliari, si è concluso positivamente in serata quando i vigili hanno recuperato il cane e lo hanno affidato ai proprietari.

Grande impegno della squadra di Bono che oltre a scavare anche a mani nude ha prestato assistenza all'animale rifocillandolo e dissetandolo fin dentro il cunicolo, nell'attesa dell'arrivo dei mezzi pesanti da Cagliari.