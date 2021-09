Adolescenti trainano vaccinazioni in Sardegna: prima regione in Italia per fascia 12-19 anni

Più del 75% dei giovanissimi ha effettuato almeno la prima dose, facendo registrare il dato più alto fra le regioni italiane

Di: Giammaria Lavena

La Sardegna è la prima regione italiana per somministrazioni di vaccini anti Covid agli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 19 anni. Il 75,8% ha infatti effettuato almeno la prima dose: nessuno registra numeri così alti, segue la Lombardia al 75,2%.

Numeri destinati ad aumentare, con i giovani che fanno da traino alla campagna vaccinale nell'Isola. Un dato in controtendenza rispetto alle fasce di età più mature: lunedì scorso gli adolescenti vaccinati sono stati 2.092, quasi il doppio rispetto agli over 50 (1.152).

Lo stesso commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo ha riconosciuto ieri i buoni risultati in Sardegna "in alcuni settori al di sopra della media nazionale".