Follia a Siniscola: picchia a sangue la madre e si barrica in casa per 4 ore con coltello

Solo intorno alle 23 l'uomo - 30 anni - è stato convinto ad uscire dall'abitazione disarmato. La madre è finita in ospedale

Di: Giammaria Lavena

Momenti di paura ieri sera in un'abitazione di La Caletta, a Siniscola, dove un uomo di poco più di trent'anni, si è barricato in casa per quattro ore minacciando tutti con un coltello, dopo aver picchiato a sangue la madre, uscita in strada a chiedere soccorso.

Intorno alle 19 la donna è stata trasportata all'ospedale San Francesco di Nuoro dove è stata sottoposta alle prime cure, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il figlio violento è rimasto asserragliato nell'abitazione sino alle 23 circa.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Siniscola e subito dopo i rinforzi dalle stazioni vicine e dal reparto operativo di Nuoro, che per tutto il tempo hanno trattato con l'uomo, che di tanto in tanto si affacciava dal balcone impugnando il grosso coltello e minacciando chiunque si avvicinasse.

Solo dopo circa quattro ore i militari sono riusciti a convincerlo a uscire disarmato e a trasportarlo alla sede della Compagnia di Siniscola. Al momento non si conoscono i motivi che hanno spinto l'uomo a compiere tale gesto. Ora si trova in stato di fermo in attesa di essere interrogato dal magistrato di turno.