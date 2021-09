Scomparso 58enne a Lotzorai, la denuncia della famiglia

L'uomo, il 18 settembre, si sarebbe allontanato a bordo di un'auto senza fare più ritorno

Di: Redazione Sardegna Live

Nel corso della mattinata del 20 settembre, presso la Stazione Carabinieri di Santa Maria Navarrese, i familiari del 58enne Mosè Cao, di Lotzorai, hanno denunciato la scomparsa dell'uomo.

Secondo quanto riferito, Cao si sarebbe allontanato di casa la sera del 18 settembre, dopo essere salito a bordo di un'auto volontariamente per ignota destinazione.

Dopo la denuncia sono scattate immediatamente le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Lanusei, in stretto contatto con la Procura che sta coordinando le operazioni.

Le investigazioni sono ancora allo stato embrionale, non si tralascia nessuna pista. In questi giorni sono state raccolte le dichiarazioni di alcune persone che per ultime hanno avuto contatti con lo scomparso, le quali al momento non hanno fornito indicazioni utili a rintracciarlo.